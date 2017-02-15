Совет дня: «Купи себе немного долларов. Сделай это сегодня!» (плюс свежий курс валют)

Итоги очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 февраля. Будь в курсе!

Доллар продолжил затяжное падение и снизился еще на BYN0,0154 — до 1,8650 рубля.

Евро опустился на BYN0,0240 — до 1,8650 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0222 — до 3,2805 за 100 российских рублей.

Интересно, что финансовый аналитик Вадим Иосуб у себя в Фейсбуке прокомментировал очередное падение американской валюты так: «Купи себе немного долларов. Сделай это сегодня!».

Чем вызвана непривычная дешевизна доллара в обменниках