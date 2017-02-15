Назван способ избавить Беларусь от нефтяного проклятия

Российские СМИ опубликовали информацию о белорусско-российском нефтяном контракте на 2017 год.

Согласно данным, опубликованным агентством ТАСС, в текущем году компания планирует поставить в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти. Соответствующий контракт был заключен в конце 2016 года.

Для сравнения: в 2016 году, до начала белорусско-российского конфликта, Беларусь намеревалась получить около 24 миллионов тонн «черного золота». То есть, нефтяные поставки могут сократиться более, чем в два раза.

Чем это грозит белорусской экономике?

– Во-первых, еще не факт, что этот договор действительно будет реализован до конца года, – объяснил ситуацию в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист Ярослав Романчук. – Все это будет зависеть от целого ряда политических факторов и договоренностей. Как это часто бывает, у нас на бумаге пишут одно, а исполняется совсем другое. Во-вторых, «Роснефть» – один из важных нефтяных игроков, но далеко не единственный. Будут ли другие компании (например, «Лукойл») допущены на белорусский рынок, пока вопрос.

По словам собеседника, озвученные детали контракта с «Роснефтью» могут стать как основанием для скандала и эскалации напряжения, так и наоборот:

– Ничто не помешает этой компании в случае урегулирования конфликта, скажем, в марте или апреле увеличить поставки до 18-20 миллионов тонн.

Что касается возможности «черного сценария», о котором ранее писал Ярослав Романчук, то такого сокращения явно недостаточно, чтобы выбить белорусскую экономику из той колеи, в которой она худо-бедно находится.

– Есть еще фактор газа, фактор кредитов, допуска белорусских товаров на российский рынок. То есть, сокращение поставок нефти – это один из факторов такого сценария, но еще не сам «черный сценарий», – обращает внимание собеседник.

Тем не менее, поведение белорусских властей не может не настораживать, уверен эксперт.

– Вместо того, чтобы предлагать внятные способы решения этой проблемы, мы уперлись в поездки Семашко в Москву, которые там о чем-то договаривается, но это не дает ничего нового. Поэтому Кремль и ужесточает позицию, что может еще больше усугубить проблемы белорусской экономики, – говорит эксперт.

При этом он добавляет, что в сокращении поставок российской нефти в Беларусь есть не только минусы, но и плюсы.

– С точки зрения подталкивания белорусских властей к системным реформам – это хорошо. Это способ избавить страну от нефтяного проклятия. И «Роснефть» во главе с Игорем Сечиным нам в этом помогает, – подытожил он.