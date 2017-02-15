«Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко»

Колумнист Петр Кузнецов у себя в Facebook – о том, что настало время невероятных историй.

«В связи с последними событиями, а, точнее, главным образом, в связи с трогательной любовной сценой между амуром и Тимуром (бишь, между Лукашенко и Середичем), мне, парадоксальным образом, пришла в голову мысль о том, что нашему суверенитету, на самом-то деле, ничего сегодня толком и не угрожает...

Система Лукашенко, включая ее силовые крылья, крепка и монолитна, и представить себе сценарий Крыма или Донбасса здесь я просто не могу: сразу всех перестреляют да и все.

Без «гибридного» сценария России остается либо открытое военное вторжение, либо, также, в принципе, открыто военный сценарий ввода войск (на учения) и невывода. В любом случае это будет означать военную оккупацию, а, учитывая характер Лукашенко и его возможности на этой территории, скорее всего – противостояние и хаос.

На это, мне так подумалось, русские не пойдут по следующим причинам:

1) открытая военная оккупация, открытая и бесспорная, повлечет новый виток санкций вплоть до отключения от swift. Учитывая, в каком положении сейчас олигархическая российская экономика, это будет означать конец России в ее современном виде в максимально короткие сроки;

2) для полноценной войсковой оккупации нужно очень много дееспособных войск, которых у России, на самом деле, сегодня почти нет, а те, что есть – на украинском и крымском направлении. Перебросят сюда – украинцы по Севостополю Марш победы устроят.

3) Если даже допустить некий квази-гибридный сценарий, что, например, в период нахождения здесь российских войск будет устроен госпереворот или его попытка, Лукашенко отстранят от власти, неминуемо начнется вооруженный хаос. Если в нем будут задействованы войска – см. выше, если же будут войска, но про них, как на Донбассе, скажут, что это все - клиенты Военторга, тогда расклад будет иной.

Ибо между Донбассом и Европой и НАТО «прокладка» – вся остальная Украина, а любой вооруженный хаос в Беларуси – это хаос на границах ЕС, и нужно не исключать появления миротворческого контенгента уже от НАТО, для стабилизации.

Короче говоря, я не утверждаю, но что-то мне подсказывает, что к осуществлению военного сценария в Беларуси Россия сейчас не готова, а невоенного – Лукашенко не допустит.

А вот вчерашнее совокупление Амура с Тимуром – это нечто новое, но очень значимое в белорусской политике.

Когда немецкие войска стояли под Москвой, то Сталин и церкви открыл, и молебны разрешил, и звания в армию вернул – абы только «сплотились». Со стороны Лукашенко обещание устранить препоны на пути распространения газет тут и вовсе не выглядят уступкой. Абы сплотились, абы начался диалог.

Никакие армии нашим границам не угрожают, НО! Перед Лукашенко – совершенно иной вызов. Обнищание населения, падение рейтинга, невозможность исправить ситуацию, не потеряв власть.

Мнимая угроза военного вторжения и потери суверенитета – отличная ширма для того, чтобы никто не выступал против диктатуры. О каком тунеядстве говорить, когда враг у ворот?! Когда надо готовиться сражаться, сплотившись изо всех сил?

Вбросы про «диалог» – это шаг к затушевыванию реальных проблем (и угроз для режима, соответственно) и перевода стрелок.

Волна поднялась: все активно обсуждают, что, да, надо за Беларусь с Лукашенко, угроза, ну, за Беларусь с Лукашенко, но за Беларусь же, ну ладно, с Лукашенко, с Лукашенко но за Беларусь.

Я думаю, нарастание этой волны будет продолжаться. Пока она актуальна, все структурированные общественно-политические силы выведены из игры. Все активные граждане – тоже. Присутствие в дискурсе военной российской угрозы исключает актуальностью любых попыток действий против режима. Вчерашнее совокупление Амура и Тимура – первая ласточка. Мы увидим еще много подобных тем, с участием других лиц, и тех же самых, и опять других...

Короче говоря.

Население наконец-то массово захотело избавиться от Лукашенко.

Самое время сделать так, чтобы вся инфраструктура, все гражданское общество, СМИ, политические партии и общественные организации, которые десятилетиями ждали этого момента, не захотели скинуть Лукашенко.

Настало время о***ных историй».