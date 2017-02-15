Британец о Беларуси: «Туристы налетят как саранча»

Бывший юрист, а ныне путешественник со стажем и писатель из Англии Найджел Робертс впервые посетил Беларусь в 2001-м году, а через семь лет написал путеводитель по Беларуси на английском.

Мы встретились с ним на Минской международной книжной выставке-ярмарке и разузнали, за что он так любит нашу страну.

– Найджел, вы приезжаете в Беларусь уже 16 лет. Что поменялось в сфере туризма за это время?

– Меняется очень многое. Один из ключевых моментов, препятствующих притоку туристов в Беларусь – это визовый режим. Я был рад услышать новость о том, что в прошлом месяце Президент подписал декрет, позволяющий посетителям приезжать на 5 дней без визы в Минск. Это очень важно. Люди в Европе любят выбираться на сити-брейки, когда можно приехать в город на два-три дня.

В этих обстоятельствах упрощение визового режима очень полезно. Еще одно важное препятствие заключается в том, что сюда нельзя прилететь дешево. Эти новые визовые правила распространяются только на тех, кто прилетает в Национальный аэропорт. Если бы можно было прилететь дешевыми авиалиниями, как Wizz Air, EasyJet, или Ryanair, из Лондона до Минска за 40 фунтов и улететь за те же деньги, больше бы людей приезжало.

Конечно, многое поменялось в городе за 16 лет: больше подписей на английском, которые направляют тебя к храмам и музеям, в метро объявления на английском, во многих ресторанах появилось меню на английском. Все эти вещи делают пребывание в Минске проще. Все еще необходимо проделать много работы, но это очень хороший старт.

– Но не делает ли это Беларусь менее «экзотическим» направлением для тех, кто ищет чего-то нового, другого?

– Это хорошее замечание. Путешественники в Европе уже разобрались с такими направлениями, как Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии, они побывали в них уже не раз. Одна из важных привлекательных сторон вашей страны, ее «уникальное товарное предложение» заключается в том, что это новое направление. Никто о ней ничего не знает. И я думаю, что упрощение визового режима в итоге приведет к тому, что больше людей станет приезжать.

Они будут приезжать, пить пиво, пить водку, возможно, драться на улицах, засматриваться на беларусских девушек, вести себя вызывающе, они налетят как полчища саранчи, будут есть все, что поедается, весь фастфуд. Но я абсолютно убежден, что этот туристический проект – гораздо больше, чем просто потребление водки и пива. Здесь так много чего можно делать и смотреть – реки, леса, озера, загадочные ортодоксальные обряды, интересные музеи, необычные рестораны.

На Западе есть очень много людей, которым не нужна беларусская водка и девушки, Burger King и McDonald’s, им интересно, что здесь можно посмотреть. И эта часть людей останется на дольше, они будут возвращаться и рассказывать о Беларуси своим друзьям и близким. Так что вызов состоит в том, чтобы провести мостик между этими двумя частями, чтобы привлечь правильного путешественника, независимо мыслящего путешественника, который хочет открыть для себя что-то новое.

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