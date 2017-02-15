Нацбанк второй раз за год снизил ставку рефинансирования на 1%

Размер ставки уменьшился до 16%.

При том, что в последний раз ключевой финансовый показатель снижали не так давно – в январе этого года с 18% до 17%.

Как ожидают эксперты, снижение ставки рефинансирования говорит о некоторой стабилизации белорусской финансовой системы и может сделать более доступными банковские кредиты, как для физических, так и для юридических лиц.

В то же время снижение ставки уменьшит привлекательность вкладов в белорусских рублях, что, вероятно, приведет к некоторому оттоку средств с банковских депозитов в рублях.