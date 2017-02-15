Афиша протеста: когда и где будут маршировать «тунеядцы»

В ближайшие месяцы запланированы сразу несколько акций за отмену скандального декрета о «социальном иждивенчестве».

Ближайшая из них состоится уже в пятницу, 17 февраля: на Октябрьской площади в Минске состоится Марш рассерженных белорусов.

Лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич предлагает всем гражданам, недовольным тем, что происходит в стране, принять участие в митинге, который начнется в 18:00. Марш не санкционирован властями.

Еще одна масштабная акция должна пройти 15 марта, в День Конституции Беларуси. Оппозиционные партии намерены собрать протестующих под лозунгом «Я не тунеядец» – и пройти по маршруту от Академии Наук до площади Бангалор в Минске.

Организаторы надеются получить официальное разрешение властей на проведение этого мероприятия.