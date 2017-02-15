Стало известно, из-за кого Скарлетт Йоханссон бросила второго мужа

Развод Скарлетт Йоханссон обрастает новыми подрбностями.

Информация о расставании актрисы со вторым мужем, французским журналистом Роменом Дориаком появилась в конце января. А сейчас близкий источник из окружения звезды рассказал британской Grazia, что Скарлетт ушла от супруга к другому мужчине.

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По словам инсайдера, актриса теперь встречается с 45-летним режиссером Рупертом Сандерсом, у которого снималась в фильме «Призрак в доспехах».

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Тем временем Скарлетт Йоханссон дала интервью Playboy, в котором заявила, что довольствоваться одним сексуальным партнером – противоественно:

– Идея брака, как мне кажется, очень романтична. Прекрасная идея и на практике может быть замечательной вещью. Не думаю, что быть моногамным человеком – это естественно. По-моему, это работа. Данный факт лишь доказывает неестественность. Я отношусь к браку с уважением и выходила замуж, но думаю, что он противоречит инстинкту,

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