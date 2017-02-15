В Логойске мужчина «угнал» автомобиль, потому что не успел купить хлеба

Милиция нашла странного «угонщика», которым оказался местный житель.

В начале февраля УВД Минской области сообщило о необычном случае, когда житель Логойска на несколько минут оставил незапертый автомобиль с включенным двигателем, чтобы забрать из магазина свою дочь-продавца, однако на выходе машины уже не обнаружил.

Вызвав милицию, он с удивлением нашел пропавшее авто на стоянке с другой стороны здания.

Во вторник стало известно, что «угонщиком» оказался местный пенсионер, который в тот вечер решил сходить в магазин за хлебом, но не успел до его закрытия.

– Через стекло двери опоздавший покупатель увидел в зале своего знакомого. Пенсионер стал стучать в дверь, надеясь, что его заметят, откроют магазин и продадут ему хлеб, – сообщает подробности областная милиция.

Чтобы привлечь к себе внимание мужчина сначала решил посигналить, а затем, проехаться на автомобиле.

– Прождав в машине 15-20 секунд и не дождавшись никакой реакции от ее владельца, мужчина заехал за магазин, оставил там машину и раздосадованный ушел домой, – пишет сайт УВД Миноблисполкома.

Отмечается, что сейчас мужчина уже обо всем рассказал правоохранителям, которые теперь должны дать правовую оценку его действиям.