«Обитель зла: Последняя глава»

В прокат выходит эпический и торжественный финал противостояния Миллы Йовович армии зомби, а ее мужа режиссера Пола Андерсона — здравому смыслу.

Вашингтон лежит в руинах — это дело рук армии зомби, порожденных t-вирусом за авторством корпорации «Амбрелла». Последний оплот человечества падет через двое суток, но у людей есть шанс, а у шанса имя Элис (Милла Йовович). Она еще одно порождение «Амбреллы», спасительница, которая одна может помешать победе живых мертвецов.

Для этого ей придется вернуться туда, откуда все начиналось, — в мертвый город Ракун-сити, под которым раскинулась база корпорации, скрывающая тайну происхождения Элис.

Подзаголовок фильма указывает на некоторую окончательность, что располагает к подведению итогов. Прежде всего надо понимать: «Обитель зла» безусловно главное детище автора «Смертельной битвы» Пола У. С. Андерсона. Он запустил эту франшизу, на два фильма доверил ее другим постановщикам, а потом триумфально вернулся, обескуражив критиков.

Четвертый фильм «Жизнь после смерти» оказался визионерским карнавалом, почти лишенным сюжета буйством фантазии, которое многие приняли за режиссерское слабоумие.

Пятый фильм «Возмездие» вышел и того круче: прыгающее между Москвой, Лондоном и Камчаткой действие имело в виду некоторый сюжет, но на деле было прыжком в арт-бездну.

Андерсон этим фильмом доказал собственную бескомпромиссность и горячечную готовность принести на алтарь выразительности все на свете — от сценария до базовых понятий вроде здравого смысла.

Тем удивительней, что последний, шестой фильм, релиз которого несколько раз откладывался, получился совершенно внятным. Прямая как столичный проспект сюжетная линия приводит героиню и ее создателя в исходную точку. Здесь неизбежно возникают цитаты из первой части, но в то же время содержатся все ингредиенты, сделавшие «Обитель зла» кошмаром, стыдным удовольствием или любимым фильмом (каждому свое) киноманов всего мира.

В «Последней главе» есть собаки-зомби, сдерживание осады при помощи потоков горящего бензина, пулеметный монтаж и изобретательно разрезающие героев лазеры. Главную же роль во всей этой феерии играет супруга режиссера Милла Йовович, которая, как известно со времен «Пятого элемента», умеет лучше всех на свете таращиться в камеру с выражением ожесточения и беззащитности.

Новая «Обитель зла» окончательно доказывает, что Йовович не треш-дива, а актриса, способная одухотворить своей органикой вообще любой материал, но понимает это, судя по ее фильмографии, только Андерсон.

Впрочем, главное достижение режиссера даже не в том, что он предложил эту роль своей жене. За 15 лет, которые длится франшиза, Андерсону удалось создать идеальную художественную форму, которая будто бы сама собой разрослась до эпических масштабов. «Обитель зла» принято обвинять в содержательной пустоте, но это ощущение тоже обманчиво. Сам по себе мир фильма вроде бы пуст (как и подобает руинам, населенным голодными зомби), но зато любая, самая простая реплика здесь моментально отдается эхом новых смыслов.

«Я помню только, как бегу вперед и убиваю», — говорит Элис, идеальная женщина-воин, лейтенант Рипли эпохи кинокомиксов.

О том, кем предстают виртуальная красная королева, управляющая Ульем «Амбреллы», и появляющаяся в финале одна из руководительниц корпорации, — тактично умолчим. Все эти армии зомби и клонов, которым не сказали, что они родились в пробирке, чтобы добиться индивидуального сознания, — обломки культурных кодов классической, «умной» научной фантастики. Андерсон складывает из них мозаику, за которой проглядывает нечто большее, чем тупой IMAX-блокбастер (которым «Обитель зла» несомненно является). Режиссер не требует от зрителя, чтобы он всерьез задумался о том, что он имел в виду.

«Обитель зла» не лезет в душу с философскими вопросами, но намертво врезается в память отдельными сценами — качество почти невероятное в эпоху инфляции острых ощущений.

Но самое главное, что картина не отдается после просмотра уколом впустую потраченного времени. Даже жаль будет, если этот фильм и правда станет последним.