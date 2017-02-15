У министра транспорта Бельгии дерзко украли велосипед

Бен Вейтс представил накануне план инвестирования 300 млн евро в расширение сети велосипедных дорожек и велопарковок.

Это часть более широкой программы содействия развитию альтернативных видов транспорта и она рассчитана на два года.

Свой инвестиционный план министр представил на станции в Галле, расположенной к югу от Брюсселя. После пресс-конференции Вейтс пригласил прессу на стоянку для велосипедов, чтобы сделать несколько снимков, однако оказалось, что его велосипед успели украсть, пишет newsru.com

– Министр приехал на своем гоночном велосипеде и пристегнул его надежным замком. После пресс-конференции, которая длилась около получаса, оказалось, что велосипед украден, – подтвердил пресс-секретарь чиновника.

Как отмечает Nieuwsblad, министр был сильно удивлен, а репортеры не сразу поняли, что это не шутка.

В итоге Бен Вейтс был вынужден вызвать водителя, чтобы вернуться из Галле. Его пресс-секретарь выразил надежду, что полиция найдет вора с помощью записей камер видеонаблюдения.

Как отмечает Reuters, Бельгия, как известно, одержима велосипедным спортом, однако большинство жителей страны предпочитают добираться на работу на автомобиле, что приводит к худшим дорожным заторам в Европе.