«Пари Сен-Жермен» должен жениться на «Барселоне» после того, что сделал с ней в День всех влюбленных

14 февраля стартовал плей-офф футбольной Лиги чемпионов 2016/17. И сразу с сенсации.

Перед матчами 1/8 финала «Барселона» считалась явным фаворитом в противостоянии с «Пари Сен-Жермен». Однако игра во французской столице стала настоящим потрясением.

ПСЖ, который даже в нынешнем чемпионате Франции никак не может дотянуться до первой строки турнирной таблицы, методично уничтожал «Барсу»: два гола – в первом тайме, еще два – после перерыва. Второе взятие ворот каталонцев случилось после того, как мяч в центре поля потерял их лидер Лео Месси.

ПСЖ – Барселона – 4:0 (Ди Мария, 18, 55, Дракслер, 40, Кавани, 72)

ПСЖ - Барселона 4:0. Обзор матча. Лига Чемпионов 2016/17. 1/8 финала. 1-й матч. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

В общем, после того, что «Пари Сен-Жермен» сделал с «Барселоной» в День всех влюбленных, он должен на ней жениться.

В другом матче вторника лиссабонская «Бенфика» на своём поле одолела дортмундскую «Боруссию» благодаря голу, забитому из раздевалки.

Бенфика – Боруссия Д – 1:0 (Митроглу, 48)

Бенфика - Боруссия Д 1:0. Обзор матча. ЛЧ 2016/17. 1/8 финала. 1-й матч. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Чем ответит «Барса», мы узнаем в так называемый международный женский день. Вторые матчи в этих парах пройдут 8 марта.