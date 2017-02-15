Перестанут ли белорусские чиновники «кошмарить» бизнес.

Александр Лукашенко требует от контролирующих органов уменьшить количество проверок и значительно упростить правила ведения бизнеса в стране.

— Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб — не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом, — заявил глава государства.

Улучшится ли бизнес-климат в стране?

Змитрович: Бизнесменам периодически обещают пряник, только бы не лезли в политику

– Подобные обещания звучали и раньше. Количество нормативных актов сокращалось на 20-30%, но через год их число становилось прежним. Как это было, например, с административными процедурами. Каждому министерству и ведомству выгодно, чтобы к ним ходили на поклон, – отмечает директор Аналитического центра «Республиканской конфедерации предпринимательства» Анатолий Змитрович.

Он приводит в пример инициативу Минприроды, которое разработало законодательство и требует от предпринимателей отчетности об утилизации отходов.

– Эту отчетность не может подготовить даже специалист! За 3 кг макулатуры нужно две страницы расписать с применением формул и методик, чтобы отчитаться и не попасть под штрафные санкции, – говорит эксперт.

Он полагает, что если даже количество проверок и нормативных актов сократится, это не даст большого толчка для развития бизнеса в стране.

– Самое главное — у нас нет институтов защиты частной собственности, нет правового государства, — подчеркивает аналитик.

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