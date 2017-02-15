Белый дом: Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер озвучил на брифинге позицию главы США по российско-украинскому конфликту.

«Президент Трамп дал ясно понять, что ждёт от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма, — сказал Спайсер. — Ирония в том, что Трамп невероятно жестко ведет себя с Россией. Он продолжает касаться проблемы Крыма, который предыдущая администрация позволила России захватить».

В то же время пресс-секретарь отметил, что новый президент США надеется и желает «поладить с Россией».

Напомним, что в России избрание Дональда Трампа было встречено с большим энтузиазмом. Кремль полагал, что новый президент США снимет санкции против РФ, введенные после аннексии Крыма.

В то же время пока рано делать выводы об истинной позиции Трампа по этому вопросу. От нынешнего президента США можно ожидать самых разных политических кульбитов, поэтому делать выводы на основании заявлений его пресс-секретаря – преждевременно.