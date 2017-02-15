Где взять деньги на борьбу с массовой безработицей?

Куда податься белорусам, над которыми нависла тень сокращения.

Министерство труда и соцзащиты насчитало на белорусских предприятиях 6% лишних работников. Запланированная властями реструктуризация повлечет за собой высвобождение части этих работников, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Как защитить уволенных белорусов и улучшат ли массовые сокращения работу госкомпаний?

«Повышать пособие по безработице можно уже сегодня»

С учетом роста безработицы, возможных сокращений и экономических сложностей ситуация на рынке труда складывается достаточно сложная, отмечает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова. В нынешних экономических условиях нет потенциала для роста, а безработные никак не защищены.

– Нужно работать над системой страхования от безработицы, — говорит эксперт.

Минфин заявлял, что в 2018 году планируется постепенное введение такого страхования.

— Но уже сейчас следовало бы, по крайней мере, повысить пособие по безработице хотя бы до уровня прожиточного минимума, — считает эксперт. — Возможным источником повышения могут стать финансы, которые государство тратит на субсидирование убыточных государственных предприятий.

В ближайшей перспективе экономист прогнозирует ухудшение ситуации на рынке труда, что ставит перед органами соцзащиты новые вызовы.

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