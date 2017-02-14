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Общество
14.02.2017
«Даешь 440 тысяч исков, пускай рассматривают»

Во вторник в Гомеле состоялось первое судебное заседание по иску местного жителя Александра Семенова, с которого государство потребовало «налог на тунеядство». «Салідарнасць» изучила, как на новость отреагировали в сети. 

Фото Павел Мицкевич, Kp.by

«Семенову – респект и уважуха! Единственный кто не струсил бороться с системой!», – пишут на дискуссионной площадке Talks.by.

«Правильно, даешь 440 тыс исков, пускай рассматривают».

«Саша против Саши».

«Надо европейских представителей по правам человека пригласить и журналистов побольше заграничных. Сейчас без виз можно спокойно въезжать (т.е. прилетать)».

«Вот такое вот государство для народа... Человек 28 лет!!!!!! честно трудился и платил налоги, а стоило оказаться в трудной ситуации, потерять работу, как тут же в тунеядцы записали... Такого, пожалуй, ни в одной африканской стране нет».

«Слишком много нестыковок у этого сбора (налога на тунеядцев) как с теперешним законодательством РБ так и международным правом. Похоже имя судьи и его решение войдет в учебники - при любом варианте решения».

«Мы хуже румын. Там госворов и взяточников их собратья на воле собрались выпустить, то 70% жителей Бухареста подняли свои попы с диванов и пошли протестовать!»

«Вот с таких людей и зарождается гражданское общество. Молодец! Нам всем пример, что надо учиться отстаивать свои права, независимо от результата!»

«Чтобы не создать прецедент, костьми лягут, чтоб отстоять позицию власти, а не народа и Конституции».

«Дело безнадёжное, но благородное».

«Господи… Отменили бы этот Позор №3!»

«Решение подобных споров в суде – цивилизованный метод. Но при чем здесь Беларусь? Этот метод работает лишь в том случае, когда все ветви власти независимы друг от друга. В нашей стране они все "под одним богом" ходят. Ни один чиновник, ни один судья не возьмет на себя ответственность выступить с осуждением декрета или указа. В противном случае "разгребать" последствия этого нонсенса будут уже другие, но автор прецедента, от которого избавятся под любым предлогом, благовидным или не очень. Все судьи об этом прекрасно знают. Этот судебный процесс лишь громкий вскрик. Возможно, его услышат, возможно, на что-то в будущем он немного повлияет».

Из комментариев на Onliner.by:

«С указом опозорились. Есть шанс и местной Фемиде к столбу позора подойти».

«Смотрите шире на проблему! Например, я за 2016 год заработал бабла не меряно, заплатил с него налоги, а в 2017 решил отдохнуть, здоровье поправить... Почему с заработанных в 2016 году я должен еще раз налог заплатить?! Я же заплатил все что положено в 2016 году! Почему я обязательно должен работать, если у меня есть сбережения, с которых уплачены все налоги?»

«Пора властям признать крах это затеи! Сколько уже денег затрачено, на выявление тунеядцев и попытки заставить платить? А чем платить, если работы нету? Дайте людям нормальную работу, никто просто так сидеть дома не станет…».

«Рука государства застряла в кармане бомжей при попытке вытащить оттуда последние копейки!»

 
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