Экономист объяснил, почему цены не падают, хотя курс доллара снизился

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в колонке на Onliner.by ответил на резонный вопрос.

– У многих обывателей возникает резонный вопрос: если рубль укрепился (а за несколько месяцев он подрос по отношению к американской валюте фактически на 10% — c позиции 2,1 до 1,9 рубля за доллар), то почему не падают цены? Ведь при росте курса доллара они реагируют мгновенно — отчего мы не наблюдаем обратного результата?

На самом деле это очень распространенная ситуация, которая в экономике даже имеет свой термин — эффект храповика. В такой ситуации даже при логичных предпосылках падают цены значительно медленнее, чем поднимаются.

Если тенденция укрепления отечественного рубля сохранится, снижение цен наверняка произойдет, но я думаю, что случится это не раньше, чем через месяц-два, и по отдельным группам товаров. Все будет зависеть от спроса и предложения. Импортеры снизят стоимость многих товаров в тех сегментах рынка, где мы наблюдаем высокую конкуренцию, где станет опасно держать цены на прежнем уровне (скажем, по состоянию на ноябрь или декабрь прошлого года).

Внутренние производители среагируют позднее, когда увидят, что стала понижаться стоимость комплектующих, сырья и сократились энергозатраты.