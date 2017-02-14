Стало известно, как убили брата Ким Чен Ына

В полиции Малайзии подтвердили информацию об убийстве старшего брата лидера Северной Кореи.

По сообщениям СМИ, Ким Чен Нам был убит в понедельник утром. В полиции рассказали подробности произошедшего: в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура женщина набросила на голову Ким Чон Наму платок, который был чем-то пропитан. У мужчины стало покалывать в глазах. Сначала ему оказывали помощь в аэропорту, а потом отправили в больницу, по дороге мужчина умер.

По сведениям южнокорейского канала TV Chosun Ким Чен Нам был отравлен двумя сотрудницами северокорейских спецслужб.

Вместе с отцом Ким Чен Иром, 1981 год

Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Рожден вне брака в результате любовной связи Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. Как и его сводные братья, прошел обучение в Швейцарии. Его шансы стать преемником отца были сведены к нулю, когда в 2001 году он был пойман японскими властями при попытке проникнуть в Японию по поддельному паспорту. После этого впал в немилость и перебрался жить за границу.