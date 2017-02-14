Бывший депутат-коммунист из Госдумы сравнил Россию с Третьим рейхом

Коммунисты возмутились интервью бежавшего в Украину депутата< Вороненкова, в котором он назвал присоединение Крыма аннексией и сравнил Россию с нацистской Германией.

КПРФ исключит экс-депутата Дениса Вороненкова из партии за «предательство» России, заявил РБК член президиума ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, если переезд Вороненкова и его жены Марии Максаковой на Украину соответствует действительности, то это «серьезное предательство интересов страны, избирателей, никакой другой оценки быть не может».

С Вороненковым бежала и его супруга, также экс-депутат Госдумы и известная российская оперная певица Мария Максакова

Что сказал бывший депутат

​В интервью «Цензор.Нет» (ресурс, кстати, заблокирован в РФ по решению суда) во вторник 14 февраля экс-депутат от КПРФ Денис Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией.

«Ситуация в России сейчас, как в нацистской Германии Гитлера», — заявил экс-депутат. По его словам, «целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре».

Он назвал грубой ошибкой присоединение Крыма: «Крым стал такой лакмусовой бумажкой — он объединил Россию вокруг идеи что-то [украсть] у своего соседа». По его мнению, граждане Крыма легко проголосовали бы и за присоединение к США, если бы им сказали «сейчас здесь будет Америка и пенсии по тысяче долларов».

Сам Вороненков голосовал за присоединение Крыма в России на заседании Госдумы. В интервью украинским журналистам он объяснил это тем, что карточку за него использовали другие члены фракции КПРФ, хотя доверенности на голосование Вороненков не давал.

Также депутат заявил о масштабной фальсификации результатов выборов в России на всех уровнях — от муниципальных до федеральных. «Для [президента Владимира] Путина Госдума — это ничто, полный ноль. В системе разделения государственной власти в РФ она не имеет какой-либо значимости. Нет электоральности, выборы и демократия ничего не значат, это просто», — заметил Вороненков.​​

Причину своей эмиграции с женой, бывшим депутатом Госдумы от «Единой России», оперной певицей Марией Максаковой, — Вороненков объяснил своим преследованием в России со стороны ФСБ.

Как бежал из России

Вороненков был избран в Думу в 2012 году и стал соавтором 24 законопроектов. В частности, вносил резонансный закон о запрете иностранцам контролировать больше 20% капитала СМИ.

Весной 2015 года Следственный комитет потребовал лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности. Его официальный представитель Владимир Маркин заявил, что Вороненкова намерены привлечь в качестве обвиняемого по уголовному делу, в рамках которого соучастники, подделав документы, похитили здание в Москве стоимостью 127 млн руб., принадлежавшее ООО «Тома». По данным следствия, организовал преступление и руководил его исполнением сам Вороненков.

В сентябре 2016 года политик проиграл выборы в Госдуму и в октябре уехал из России. В декабре он получил гражданство Украины.