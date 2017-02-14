БелТА сообщило о громкой победе Коли Лукашенко

Младший сын главы государства забросил пять шайб в минском городском финале «Золотой шайбы» в младшей группе (2004-2005 годов рождения).

«Грифоны» из Центрального района обыграли соперников из команды «Медведь» Московского района (8:2) и в марте сыграют в республиканском финале «Золотой шайбы».

БелТА подробно описала поединок и действия в нем Николая Лукашенко. Он стал лучшим бомбардиром минских соревнований.

Напомним, в прошлом году белорусские телеканалы подробно рассказали, как команда Николая Лукашенко выиграла турнир «Золотая шайба», а сам он стал лучшим бомбардиром.