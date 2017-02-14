Источник: гимназист, подозреваемый в нападении на учительницу, прошел полиграф

15-летний Донат, суд над которым начался 13 февраля в Минске и которого обвиняют в нападении на учительницу, в ходе следствия прошёл полиграф. Об этом Еврорадио сообщили источники, близкие к семье обвиняемого.

– Полиграф Данат прошёл в первый же день. Согласно с полиграфом, он не совершал нападения, ― рассказал источник.

Пресс-секретарь Следственного Комитета Сергей Кабакович говорит, что подтвердить или опровергнуть эту информацию сейчас возможности нет: «Материалы дела сейчас находятся в суде, мы не являемся правообладателями информации, поэтому не имеем права что-нибудь комментировать».

Кроме того, по информации Еврорадио, Донат С. стал не единственным, кого увезли после происшествия в гимназии №74 в отделение: с ним был его одноклассник ― ребята вместе ждали урока физкультуры и гуляли в школьном дворе.

Донат С. обвиняется в покушении на убийство. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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