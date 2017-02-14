Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт станет начальницей Ананич и Давыдько?

13 февраля глава Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №40 «Об оптимизации Администрации президента». Текст указа еще не появился на сайте pravo.by.

Часть информации опубликовало государственное агентство БелТА.

Среди прочего малозаметным остался такой момент: «Новым Положением о пресс-секретаре президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации».

Получается, что с 1 мая у пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт-Кирсановой будут новые обязанности. О том, в чем они будут заключаться, мы поинтересовались у бывшего главы Белтелерадиокомпании, медиаэксперта из Санкт-Петербурга Александра Зимовского.

«Было старое положение о пресс-секретаре от 2001 года, его готовили для Натальи Петкевич. Когда сокращали заместителей в Администрации президента, то полномочия перераспределили. И полномочия того заместителя, который курировал СМИ, включили в обновленное положение о пресс-секретаре. В общем, обычный бюрократический маневр», — уверен Зимовский.

21 декабря Александр Лукашенко принял решение сократить заместителя главы Администрации президента Игоря Бузовского, он отвечал за вопросы идеологии и социальной сферы. Его обязанности предлагалось разделить между первым заместителем главы Администрации Максимом Рыженковым и Натальей Эйсмонт.

Как видим, за СМИ сейчас как раз будет отвечать пресс-секретарь главы государства. На что это отразится в реальности?

«Схема такая: Лилия Станиславовна Ананич, руководители телеканалов, БелТА и «Советская Белоруссия» будут ездить на совещания к Эйсмонт, и она будет раздавать им указания», — объясняет Зимовский.

Наталья Эйсмонт была назначена на должность в ноябре 2014 года. Ей 32 года. До этого работала ведущей на «Беларусь-1».

«Главный враг» Коли – Наталья Эйсмонт