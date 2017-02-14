«Отменить запрет на въезд Жадану? Ну хай хоть трактор купит…»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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Советник Трампа по вопросам безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за контактов с послом России
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