Цифра дня. Какую зарплату предлагают агроному-садоводу в колхозе №1

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14.02.2017
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В Общереспубликанском банке вакансий это предложение занимает вторую сверху строчку.Подробности —
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