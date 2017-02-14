«Элегантный» способ забрать деньги у непокорной пенсионерки

Чиновники нашли, как оштрафовать пожилую женщину за участие в двух пикетах.

Любовь Санкевич, фото Радыё Свабода

«Салiдарнасць» неоднократно писала о судьбе 65-летней жительницы Бобруйска Любови Санкевич, которая в течение прошлого года дважды выходила на пикет, чтобы добиться от государства справедливости.

За «несанкционированный протест» суд Бобруйского района лихо оштрафовал пенсионерку на 40 базовых величин, что составляет около 1000 рублей. А вот с тем, чтобы взыскать эти деньги в пользу государства, возникли проблемы.

Коротко напоминаем историю борьбы непокорной женщины с судебными исполнителями.

Попытались попасть в квартиру

После того, как женщина заявила, что денег у нее нет и платить штраф она отказывается, судебные исполнители явились к ней домой, чтобы описать имущество на сумму штрафа.

Однако женщина просто не пустила их в квартиру и пригрозила обратиться в прессу, если те не уйдут.

Отключили телефон и интернет

После нескольких безуспешных попыток описать имущество, судебные исполнители пошли более «хитрым» путем – и обязали компанию «Белтелеком» расторгнуть с непокорной пенсионеркой договор на оказание услуг.

В результате этого Любовь Санкевич осталась без телефонной связи и интернета, но не сдалась и выплачивать штраф наотрез отказалась.

Придумали новый «элегантный» способ

В феврале история получила продолжение. По словам правозащитницы Тамары Сергей, власти нашли беспроигрышный способ взыскать деньги с женщины – и начали вычитать неуплаченный штраф из ее пенсии.

– Вместо 300 рублей пенсии за прошедший месяц ей выдали только 161 рубль. То есть, чуть больше половины! Их не смутило даже то, что оставшаяся сумма оказалась ниже уровня прожиточного минимума. Представьте, из этих денег ей нужно заплатить за коммунальные услуги, за аренду квартиры, за лекарства – и еще за что-то жить, – рассказала подробности юрист.

По ее словам, Любовь Санкевич сейчас решает, что делать в сложившейся ситуации – и, возможно, откажется оплачивать коммунальные услуги, чтобы компенсировать часть суммы, которую забрало государство.

А мы продолжим следить за судьбой смелой женщины и за тем, на что готовы пойти государственные органы, чтобы забрать у пенсионерки штраф за те 20-30 минут, которые она простояла с плакатом на площади.