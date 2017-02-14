Лукашенко: «Идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал и ему стало плохо»

Глава Беларуси призвал бизнесменов вносить конструктивные предложения и ничего не бояться.

14 февраля он провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

Предлагаем вам некоторые выдержки его речи с этого совещания (цитируется по сообщения пресс-службы президента).

«Вам приходится сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок»

— Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе. Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и — самое главное — ничего не бойтесь, — призвал Александр Лукашенко.

И гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет.

— Это я вам обещаю как глава государства.

«Необходимо добиться реального улучшения условий»

— Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования.

«Буду утверждать лично»

— Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!

Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете", - подчеркнул белорусский лидер.

Мое жесткое требование — мы должны решить эту проблему. И мы ее можем решить.

«Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб — не надо дергать людей»

Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения. Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб - не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом.

«Идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал, и ему стало плохо»

— Следует один раз проверить предприятие, например, перед открытием, на основании четкого перечня нормативов и больше не ходить туда с ревизиями и проверками. Дальше, по закону, ответственность на руководителе. И если через общество, СМИ поступила информация (или оперативная), но не «дутая», идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал, и ему стало плохо.

«Если законы не соблюдаются, значит, вы неэффективно занимаетесь профилактикой»

Александр Лукашенко отметил, что план проведения проверок формируется Комитетом госконтроля на каждый календарный год, однако только в 2016 году доля проведенных вне плана мероприятий составила почти 80% от общего числа по стране.

— В этой связи напомню руководителям, дававшим такие распоряжения: если законы действительно не соблюдаются, значит, вы неэффективно занимаетесь профилактикой их нарушений.

Он потребовал, чтобы все внеплановые проверки перестали быть «лазейкой» для контролирующих структур, способных парализовать фактически любую организацию. Для этого надо повысить ответственность контролеров.

Что касается плановых проверок, то они также подлежат сокращению. Только в прошлом году их проведено порядка пятидесяти тысяч.

— Другими словами, каждый восьмой субъект хозяйствования. Это очень много. Особенно для нашего компактного государства, — считает белорусский лидер.

«При этом не понятно, чем тогда у нас занимаются сами силовики?»

В существенной реорганизации, уверен глава государства, нуждается ведомственный контроль, который в основном занимается проверками по поручениям правоохранительных органов.

— При этом не понятно, чем тогда у нас занимаются сами силовики? — задал вопрос президент.

Александр Лукашенко привел конкретный пример, когда по поручению МВД Министерство финансов занялось ревизией «Белагросервиса». Для этого пришлось назначить более восьмисот встречных проверок сельхозпредприятий. На сегодняшний день из них проведено уже более трехсот, и они не дали никакого результата.

— Получается, Минфин изучает документы, а милиционеры и следователи сидят и ждут, когда им принесут готовую информацию. Если кому-то в силовых ведомствах надо проверить организацию — создавайте оперативно-следственную группу и работайте. При необходимости включите в ее состав сотрудника Минфина или другого органа. Но одного-двух, а не весь штат.

«Это прерогатива государства»

Глава государства также напомнил, что контрольные функции не должны осуществляться коммерческими организациями.

— Это прерогатива государства. Но, видимо, не все это понимают. Сегодня тот же Минздрав при проверках производства лекарств привлекает РУП «Белфармация». А ведь это не просто коммерческая организация. Речь идет о конкурирующем предприятии. Как такое понимать?! — сказал он.

«КГК нужно раз и навсегда навести порядок в этой сфере. Прокуратура должна ему помочь»

Александр Лукашенко подчеркнул, что центральным звеном во всей системе контрольно-надзорных органов является КГК.

— Ему нужно раз и навсегда навести порядок в этой сфере. Прокуратура должна ему помочь. Но ключевая роль должна быть за комитетом. Именно на него обязаны равняться все контролирующие органы, — заявил Лукашенко.