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Скандалы
14.02.2017
Жители Витебской области придумали, как бесплатно качать российскую нефть из трубопровода

Следственный комитет рассказал о банде похитителей топлива из нефтепровода в Витебской области.

Летом 2014 года 44-летний житель Браслава создал преступную группировку, в которую за два года влились 11 человек. Все они были жителями Витебской области, в возрасте от 28 до 47 лет.

Группа занималась хищением дизельного топлива: они врезались в магистральный нефтепродуктопровод «Полоцк-Вентспилс» в Миорском и Браславском районах. С помощью отводов, проложенных под землей (в одном из случаев длина рукава составляла около двух километров), топливо поступало в замаскированные металлические емкости, расположенные в Миорском районе.

Роли обвиняемых были четко распределены, их деятельность была обеспечена необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации, — рассказали в СК.

В результате УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен ущерб в размере  более 102 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СК.

В схеме хищения участвовал и один из охранников УПП «Запад-Транснефтепродукт». Он, используя свои служебные полномочия, имел возможность предоставлять информацию, позволявшую укрывать противоправную деятельность. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 205 (Кража) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси.

Руководителю группы и еще пяти лицам предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 205 и ч. 1 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса. Действия еще пяти членов группы квалифицированы по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража в составе группы и в особо крупном размере).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
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