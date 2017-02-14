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Общество
14.02.2017
Кирилл Иванов
«Видать, и правда, все плохо, если гарант уже встречается с журналистами тет-а-тет»

О том, как Байнет отреагировал на встречу редактора Иосифа Середича с Александром Лукашенко, — в обзоре «Салідарнасці».

Встреча главного редактора независимой газеты «Народная воля» Иосифа Середича с Александром Лукашенко послужила поводом для обсуждения в соцсетях и на интернет-форумах. Предлагаем вашему вниманию избранные моменты.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Главная проблема Беларуси: главный льготник страны — президент! Льгота — президентский срок, который продлился дальше некуда. Пора урезать, причем давно!»

«Государственные информационные ресурсы не фальсифицируют информацию. Они просто берут ее где-то в другом, своем, отличном от того, где живут белорусы, мире».

Сярэдзіч: «Я ж не прасіў грантаў у Лукашэнкі»

«Видать, и правда, все плохо, если гарант уже встречается с журналистами тет-а-тет».

«Теперь Середичу табурет поставят в «клубе редакторов»?»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Пакуль не ўбачу нейкія рэальныя дзеяньні — ноль веры ўсім гэтым словам. І як бліжэйшае дзеяньне — паглядзім, што будзе ў Менску 25 сакавіка».

Как Лукашенко подмигнул независимым региональным СМИ. 10 лет спустя

«Каб Беларусь не палыхнула, мусіць быць неадкладна спынены пагібельны палітычны курс, які быў узяты Лукашэнкам у 1994 годзе, а Беларусь павінна неадкладна выйсці з пагібельнага мытнага саюза з Расіяй і перастаць гуляць у яе ваенныя гульні і правакацыі».

«Как они затрепыхались! Народ нищает, и власть, боясь бунта, вспомнила о духовных ценностях, единстве, независимости и т.п. Где ж вы раньше были?»

 
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