«Сегодня Останкино снова собирает по стране батальоны добровольцев»

Российский публицист Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбук пишет об «уцененном Байроне» и наемнике Захаре Прилепине и новой волне военно-патриотического угара.

«Будем точны.

Захар Прилепин — это который сочинял романы, писал уклончивые мерзости про либеральное семя, звездил в телевизоре и концертировал помаленьку.

«Прилепин встал на сторону гопников и бандитов»

А в наемники по тяжелой статье УК РФ — я хочу помочь следственным органам — пошел некто Евгений Лавлинский, 1975 г.р. У наемников нет псевдонимов, у них кликухи и позывные, в лучшем случае. Моторола, Гиви, Политрук…

Важная разница между Политруком и Варварой Карауловой, сидящей в настоящее время в тюрьме (российская студентка пыталась присоединиться к ИГИЛ — «С»), заключается в том, что Караулова — честная романтическая девушка, а в случае с Политруком мы имеем дело с расчетливым, хотя и обоюдоострым пиаром.

Абсолютно рыночная и очень успешная история, уверяю вас. Что не отменяет ее тяжелых реальных последствий.

Тут я хочу напомнить один старый сюжет.

Помните «распятого мальчика»? Его-то не было, а вот восемнадцатилетний Евгений Пушкарев из Кронштата — был. Он насмотрелся останкинского вранья и отправился воевать с «укрофашистами» — и погиб на самом деле. И я очень надеюсь, кстати, что он является иногда к Константину Львовичу Эрнсту, чтобы освежить его высокоинтеллектуальные сны.

Сегодня Останкино, обрадованное новой фенечкой отвязавшегося Политрука, снова собирает по стране батальоны добровольцев. Батальоны не батальоны, но кто-то, впечатленный новой волной военно-патриотического угара, непременно рванет на Донбасс…

Его кровь, как и кровь украинцев, которых он убьет, будет на руках этого уцененного байрона, вне зависимости от того, до какой степени он сам отдает себе отчет в собственной пошлости, а до какой сошел с ума на самом деле.