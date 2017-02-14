Морозы отступают — днем ожидается до +3°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

14 февраля на значительной части территории страны пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, в дневные часы с дождем. Слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный порывистый, по северо-востоку в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -2..+2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

15 февраля в ночные часы пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем преимущественно без осадков. Сохранятся слабые туман и гололед.

Ветер северный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С.

16 февраля в большинстве районов существенных осадков не ожидается, лишь по северу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Слабые туман и гололед.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях до -11°С; максимальная днем -3..+3°С.