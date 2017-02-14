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Комментарии
14.02.2017
«Это был бы чёрный сценарий для нашей страны»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук пишет о том, что может избавить нас от нефтяного проклятия.

«С 2012 по 2016гг. экспорт товаров Беларуси обвалился в два раза. Номенклатурное хозяйство бесхозно, бездарно и бесперспективно.

Белорусская экономика скукоживается. Вот лишь несколько цифр. В 2012 году был установлен рекорд Беларуси по объёму товарного экспорта – $ 46 059,9 млн. Рекордным были и объём импорта — $ 46 404,4 млн. Получился внешнеторговый оборот $ 92 464,3 млн. В 2012 г. ВВП Беларуси в $-выражении составил $ 63 471 млн. Т.е. товарный экспорт был 72,6% ВВП, импорт – 73,1%.

А вот данные по внешней торговле за 2016 год. Экспорт товаров (данные Нацбанка) составил $ 22 978,3 млн., импорт — $ 25 571,1, внешнеторговый товарооборот — $ 48 549,4 млн. В 2016г. объём товарного экспорта составил только 48,7%, импорта – 54,2%. Отметим, что доля России в товарном экспорте Беларуси в 2016г. составила 46,2%, в то время как в 2012г. она была 35,4%. Вот так белорусское правительство выполняет задачу по диверсификации внешней торговли.

В период 2012-2016 гг. белорусский экспорт товаров сократился ровно в два раза или на $ 23 082 млн., импорт – на $ 20 833 млн.

Беларусь, как малая открытая экономика, может обеспечивать своё благополучие и быстрое развитие только за счёт продажи товаров и услуг на внешних рынках. Действующая модель «Госплан/Госснаб» себя исчерпала. Экономика номенклатурного хозяйства паразитирует на сбережениях граждан и остатках доброй воли предпринимателей. Этот ресурс быстро исчерпается. И тогда нас ждёт жёсткое приземление. Не такое, как в 2015-2016 гг., когда мы ещё думали, что проблемы временные, конъюнктурные и быстро разрешимые.

Если в 2017 г. Кремль решил сократить поставки нефти в Беларусь до 12 млн. тонн, Газпром не уступит в цене на газ, белорусских производителей машин и транспортных средств потеснят российские конкуренты, ЕФСР и российское правительство не даст кредит, а Данкверт сотоварищи заблокируют продовольственный экспорт Беларуси, то товарный экспорт Беларуси может упасть ещё на ~$ 7 млрд. Это был бы чёрный сценарий для нашей страны. Не дай Бог ему случиться.

Будем надеяться не только на всевышнего, а также на здравый смысл, экономическую науку и веру в свободу. Она, свобода, является тем нематериальным активов, который может избавить нас от нефтяного проклятия и монозависимости от российского рынка сбыта».

 
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