Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Участок Чижа» в центре продали под строительство элитного дома за 390 тысяч долларов
Лукашенко: «Идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал и ему стало плохо»
Рубль снова укрепился к доллару и евро
У Гомелі пачынаецца першы ў Беларусі суд супраць падатку на «дармаедзтва»
Жители Витебской области придумали, как бесплатно качать российскую нефть из трубопровода
Морозы отступают — днем ожидается до +3°С
Первый в мире летающий автомобиль поступил в продажу
Повернется ли власть лицом к независимым СМИ?
Сядет ли Лукашенко за национальный круглый стол, как Ярузельский?
В Грузии пытались отравить патриарха
Байнет о новых помощниках Лукашенко: «Вероятно, один будет клюшки носить, а другой коньки точить»
«Хрэн вам, а не падатак!»: Як беларусы пратэстуюць супраць падатку на «дармаедзтва»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Чем вызвана непривычная дешевизна доллара в обменниках
Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой
Лукашенко и мудрость индейцев Дакоты
Стоит ли ожидать массовых арестов тунеядцев
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Кушать подано!» – кого из Беларуси пригласили к «Столу» в Венеции
Нападение на учителя в Минске: версии следствия, подозреваемого, пострадавшей
Как Лукашенко «обыграл» женскую сборную Голландии
«Самолет стремный, но летает». Что украинцы и россияне говорят о «Белавиа»
Депортировали, депортировали да не выдепортировали
Приключения украинского поэта в Беларуси
Климов рассказал, какую ошибку на следствии сделал Муравьев, и дал совет остальным
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Снять сливки в Ляховичах: «Кто-нибудь из белорусских инвесторов знал об этой сделке?»
Спас ли Лукашенко Беларусь?
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
Как власти лгали о судьбах репрессированных
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Як прыгожа адступаюць маразы
Веселые картинки: слон, котэ и покемон
Лопес объяснила, почему предпочитает мужчин, годящихся ей в сыновья
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Лица
14.02.2017
Евгений Барсуков
Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей

Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики.

Откровенно говоря, это было ужасно и бессмысленно. Утратив эффектный и легко узнаваемый даже на фоне океана эротики стиль собственных фотосессий, Playboy приобрел взамен нечто невнятное и безвкусное. Попытка изменить себе и принципам, на которых было основано культовое издание, обернулась не обновлением, а усугублением проблем.

Креативный директор издания Купер Хефнер признал, что прошлогоднее решение об отказе от снимков совершенно голых моделей было ошибкой.

Даже «Мисс Мира» Розанна Дэвисон не считала зазорным раздеться для Playboy

BBC сообщает, что многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:19)
Главное
Лукашенко и мудрость индейцев Дакоты
Невзоров: «Гомеопатия – это абсолютный вздор»
Как белорусские теннисистки ворвались в полуфинал Кубка Федерации
Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой
Сексопатолог рассказал о самой большой сексуальной проблеме белорусов
«До людей доходит, что можно угодить в подвал, т.к. борец с фашизмом пьян»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY