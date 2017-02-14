Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей

Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики.

Откровенно говоря, это было ужасно и бессмысленно. Утратив эффектный и легко узнаваемый даже на фоне океана эротики стиль собственных фотосессий, Playboy приобрел взамен нечто невнятное и безвкусное. Попытка изменить себе и принципам, на которых было основано культовое издание, обернулась не обновлением, а усугублением проблем.

Креативный директор издания Купер Хефнер признал, что прошлогоднее решение об отказе от снимков совершенно голых моделей было ошибкой.

Даже «Мисс Мира» Розанна Дэвисон не считала зазорным раздеться для Playboy

BBC сообщает, что многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием.