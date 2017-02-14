Почему белорусам лучше зависеть от энергии солнца, ветра и воды

И убьет ли островецкая АЭС «зелёную» энергетику в Беларуси.

У государственного предприятия «Белэнерго» нет денег, чтобы выкупать по повышенным тарифам электроэнергию от установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

— Нам понадобится более 550 млн долларов на покупку электроэнергии от блок-станций, которые работают на ВИЭ. При этом чистая прибыль «Белэнерго», например, за 2016 год составила немногим большее 200 млн долларов. Мы не сможем нести эти обязательства перед поставщиками такой электроэнергии за счет средств «Белэнерго», – заявил заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

Получается, власти хотят поставить крест на развитии альтернативной энергетики?

Нистюк: в регионы поставлять энергию с БелАЭС будет крайне невыгодно

— Это ведомственный интерес Министерства энергетики, который нельзя назвать согласованным мнением белорусского правительства. Некоторые депутаты и даже министерства не поддерживают такую позицию. Кроме этого, в Беларуси есть закон, в котором прописана тарифная политика, правила антимонопольной торговли, – отмечает директор ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Нистюк.

По его словам, и президентский указ № 209 от 18 мая 2015 года «Об использовании возобновляемых источников энергии» гарантирует инвесторам «неизменность повышающего коэффициента к тарифу при приобретении электроэнергии из ВИЭ энергоснабжающими организациями в течение первых 10 лет эксплуатации энергоустановок».

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