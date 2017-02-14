Повернется ли власть лицом к независимым СМИ?

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14.02.2017
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Почему Александр Лукашенко согласился встретиться с руководителем оппозиционной газеты в формате «с глазу на глаз».

В понедельник состоялась встреча руководителя страны с главным редактором «Народной воли» Иосифом Середичем, о которой последний попросил в ходе состоявшегося в начале месяца «Большого разговора с президентом».

Можно ли считать эту встречу исключительно результатом давних взаимоотношений этих двух людей? Или стоит ждать потепления в отношениях независимых средств массовой информации и белорусских чиновников?

По мнению политолога Валерия Карбалевича, личный фактор, безусловно, сыграл свою роль.

– Думаю, Лукашенко было приятно и интересно встретиться с человеком, который знал его совсем в другом качестве, – предполагает политолог. – С другой стороны, есть определенные перемены в политике и даже образе Александра Лукашенко, которые он презентует в последнее время.

По словам собеседника раньше руководитель страны часто выступал в роли «непримиримого и ортодоксального политического деятеля», который считал, что есть только одно его мнение – и оно правильное.

Последние 2-3 года Александр Лукашенко презентует другой имидж. И началось это после горячей фазы украинского кризиса.

– Теперь он старается выглядеть мудрым политиком с широкими взглядами, он готов принимать и другую точку зрения – даже ту, с которой не согласен, – поделился наблюдениями эксперт.

Продолжение экспертного мнения читайте здесь

 
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