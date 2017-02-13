Сядет ли Лукашенко за национальный круглый стол, как Ярузельский?

Пойдет ли Лукашенко путем руководителя коммунистической Польши – мнение политолога Александра Класковского.

Предложение инициировать национальный круглый стол по примеру Ярузельского высказал в разговоре с Александром Лукашенко главный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич.

Если предполагаемый Середичем диалог станет разворачиваться в ключе, подобном «Большому разговору с президентом», то толку будет мало, считает Александр Класковский.

«Он лишь сильнее расколет оппозицию: тех, кто сядет за имитационный круглый стол, более непримиримые борцы против режима объявят соглашателями, предателями и агентами», - пишет политолог в колонке в «Белорусских новостях».

Кроме того, «кризис в сегодняшней Беларуси не достиг той остроты, как тогда в Польше, поэтому наверху еще надеются, что рассосется», заключил эксперт.