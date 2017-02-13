В Грузии пытались отравить патриарха

В аэропорту Тбилиси задержали священнослужителя с цианидом в багаже. Северная Корея опубликовала видео пуска баллистической ракеты. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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