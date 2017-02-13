Байнет о новых помощниках Лукашенко: «Вероятно, один будет клюшки носить, а другой коньки точить»

Что белорусы думают об оптимизации Администрации президента?

Глава Беларуси сократил Администрацию президента на 30% и ввел две новые должности помощников президента - по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 13 февраля.

Байнет с иронией воспринял эту новость. На дискуссионной площадке talks.by пользователи удивляются оптимизации по-белорусски и предлагают ввести новую должность – «сокращателя штатов».

«А два новых помощника ввели ещё по четыре должности. А те - ещё восемь. Госаппарат сокращается».

«Куда резюме сбрасывать?»

«Два тунеядца получили работу».

«А я давно жду должность придворного звездочёта...»

«Вероятно, один будет клюшки носить, а другой коньки точить. За банками должны приглядывать не помощники, а центробанк».