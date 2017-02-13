Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова резко прокомментировала выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону.

— Президент Союза биатлонистов России и его свита должны объяснить российским болельщикам, что происходит. Мне странно смотреть, как наши выступают на чемпионате мира, — заявила Резцова изданию «Спорт День за Днем» — В сборной России две группы у мужчин и женщин. Плюс Антон Шипулин готовится отдельно, как ему хочется. Но ведь они все защищают честь России, поэтому у нас должна быть единая команда, с хорошим внутренним состоянием. Чтобы не было никаких междуусобиц.

Наша сборная едет на чемпионат мира, а тренеры не знают, кого ставить на гонку: спортсменку из одной группы или другой. Это что за бордель?!

Перед чемпионатом мира я говорила: если тренеры будут неделю правильно готовить каждого биатлониста к той дисциплине, где он сильнее себя чувствует, то медали должны быть. Но у нас творится бардак! Пока он будет, нам не на что рассчитывать…

Взяли Ирину Услугину, вырвали ее в Хохфильцен. После спринта опять отправили в Риднау. Разве так можно? Виролайнен с чемпионата мира отправили одним днем в Москву. Зачем?..

Я даже не вижу эстафетного квартета. И стрельба ни у кого не идет, и ходом ребята слабоваты. Они все приехали разобранные! Так наготовились, что за голову хватаешься.