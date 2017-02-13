Лукашенко сократил Администрацию президента на 30% и ввел две новые должности помощников

Указ № 40 глава государства подписал 13 февраля.

Документ принят в целях совершенствования деятельности Администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности.

В соответствии с требованиями Александра Лукашенко по сокращению госаппарата численность служащих Администрации президента сокращается на 30%, сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Александр Лукашенко ввел две новые должности помощников президента, а также расширил функции и полномочия пресс-секретаря президента страны.

Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.