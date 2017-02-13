Аркадий Бабченко – о том, почему смерть Гиви и война на Донбассе никак не связаны между собой.

8 февраля в Донецке в своем кабинете был взорван известный полевой командир ДНР Гиви, он же Михаил Толстых. Сразу же пошли предположения: в отместку за его гибель подразделения ДНР вот-вот перейдут в наступление. Это не так. Смерть Гиви и война на Донбассе никак не связаны между собой.

«Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!»

Кто убил Гиви, я думаю, мы вряд ли когда узнаем, но, по мне, это и не суть важно. Важно то, что иначе просто и не могло быть. Это закономерность. По-другому просто не бывает. Если ты начинаешь строить бандитское квазигосударство, то жить ты, конечно, будешь красиво. Но недолго. И если бы предводители ДНР читали историю, они бы это знали.

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Ну что сказать. Предупреждали же… А кто конкретно, кого и за что взрывает в ДНР — ФСБ ли, блуждающие ли украинские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) или сами друг друга за неподеленный распил завода (что, на мой взгляд, наиболее вероятно) — дело уже десятое. Так или иначе, арена Донбасса в итоге будет зачищена и приведена к некоему единому знаменателю.

Война живет по своим законам, и гибель одного из полевых командиров, пусть даже из самых одиозных и раскрученных, — не сильно на нее влияет.

Причина нынешнего обострения на Донбассе — в украинском так называемом ползучем наступлении. Это тактика ВСУ, которую они применяют в течение последнего года. Пока шли минские переговоры, совместные армии ДНР, ЛНР и помогающей им России перешли в наступление. И взяли несколько населенных пунктов; города Углегорск и Дебальцево — самые известные из них. Ну и россыпь деревенек поменьше. В итоге обозначенная де-юре линия разграничения к моменту подписания Минска-2 в феврале 2015 года де-факто уже не соответствовала реальности.

Украина считает эту территорию в «серой зоне» своей и последний год потихоньку, по паре сотен метров, отжимает ее назад. ДНР, которая считает своей вообще всю Донецкую область, с этим, понятно, не согласна. Логика ДНР: все, что успели откусить, — наше. Самый известный пример — город Авдеевка и его промзона, которые в феврале часто мелькали в заголовках. Поначалу авдеевская промзона принадлежала ДНР, потом ее бойцы были оттуда выбиты и уже год пытаются вернуть обратно. Кстати, предыдущее обострение ситуации вокруг Авдеевки было летом 2016 года — тогда бои тоже шли весьма ожесточенные.

С точки зрения тактики ВСУ действуют осмысленно: не просто отжимают обратно свою территорию, но и занимают при этом какие-то ключевые точки. Например, тот, кто владеет той же авдеевской промзоной, имеет огневой контроль над Ясиноватской развязкой. А тот, кто контролирует развязку, тот контролирует трассу Донецк — Горловка, соединяющую два самых крупных города ДНР. Сейчас подразделения ДНР этой трассой пользоваться практически не могут, и военное сообщение между двумя центрами остановлено.

С другой стороны, операции ВСУ по возврату территории имеют смысл в том случае, если дальнейшая цель — большое наступление. Потому что, рассуждая стратегически, тут же приходишь к выводу: тактикой ползучего наступления получить обратно Донецк и все оккупированные территории не удастся. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения: Россия может закрывать глаза на отжатую высотку, деревеньку или промзону, даже если она и доставляет столько неприятностей. Но как только Украина попробует войти в Донецк — туда сразу же будут введены регулярные части российской армии.

В итоге ползучее наступление ВСУ привело к тому, к чему и не могло не привести, — к ответному взрыву. Напряжение выросло до критической точки, до времен боев за Дебальцево, и, похоже, спадать не собирается. Обе стороны стягивают к передовой вооружение. Глава ДНР Александр Захарченко заявляет, что, если ВСУ не остановятся, ДНР просто-напросто перейдет в масштабное наступление по всему фронту. ВСУ останавливаться не собираются. Никто не собирается отступать. И все готовы воевать.

Похоже, пауза, которую и Киев, и ДНР использовали для подготовки к новой возможной эскалации, свое дело сделала. Стороны подготовились, в том числе психологически.

А значит, будет война.