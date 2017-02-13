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Комментарии
13.02.2017
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«Прилепин встал на сторону гопников и бандитов»

Ну, и что такого хорошего или плохого в том, что писатель Прилепин будет заместителем командира батальона в ДНР?

Можно, конечно, уточнить, почему именно в ДНР, а не в ЛНР? По какому принципу люди вообще решают воевать именно за Донецк или именно за Луганск и какая между этими республиками разница и почему эти республики до сих пор не объединились в одну НР, чтобы совместно бить фашистов, правосеков, укропов, бандеровцев, хунту – и далее бесконечный ряд синонимов украинского зла.

Прилепин не первый писатель, который решил кроме пера орудовать еще и штыком. Предшественник Прилепина Эдуард Лимонов тоже в какой-то момент жутко захотел воевать и появлялся во всех заварухах, довоевавшись до тюрьмы. Но Лимонов дожил до тех времен, когда из маргинала превратился в уважаемого человека и эксперта. Захар Прилепин хороший писатель и в этом нет никакого противоречия с его политическими закидонами. Между талантом и нравственностью вообще нет никакой связи. Можно быть бездарным, но порядочным человеком, а можно быть талантливым и заниматься мракобесием.

В последнее время мы узнали массу «героев» Донбасса, у которых вместо имен клички, как у гопников и уголовников. А у Прилепина есть имя, и каким бы ни был его позывной на этой войне, за этим позывным его паспортные данные не спрячутся. Он внесет разнообразие в пейзаж войны и кроме бывших неудачников, которые ни черта не добились в жизни, зато теперь научились убивать, будет в окопах и человек интеллигентный, который прочел — и даже написал — книжек, возможно, больше, чем все его подчиненные вместе взятые.

Главное, чтобы это было всерьез. Чтобы раз уж ты командуешь кем-то на войне, то сам не прятался в тылу, не отдавал приказов из московской квартиры и не ограничивался выступлениями перед микрофонами и камерами пропагандистов. Война – это не книжки и не кино. Это вот прямо так и происходит: взял автомат и – в бой! Ты стреляешь, в тебя стреляют, ты убиваешь, но и тебя могут убить. И ты не имеешь права прятаться и ломать комедию. И раз уж публично говоришь, что я там воюю, то там и воюй. Кто-то в Донбассе воюет для того, чтобы на войне бабла заколотить, кто-то потерял свое место в жизни и пытается его найти в окопах, а кто-то искренне уверовал в Русский мир и борьбу с фашизмом. Вообще заклинить может любого.

Я не могу пожелать Прилепину успеха в ратных делах, потому что он встал на сторону гопников и бандитов, но я могу ему пожелать вернуться с этой войны живым и с мозгами, вставшими на место, где они когда-то и были. Если мозги на место встанут, он напишет еще немало чудесных книжек. Ну, а если не встанут, то мы просто скажем, что разум дается человеку не на всю жизнь и его можно не только найти, но и потерять.

 
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