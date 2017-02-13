Нападение на учителя в Минске: версии следствия, подозреваемого, пострадавшей

В Минске начался суд над Донатом С. ― гимназистом, которого обвиняют в нападении на 57-летнюю учительницу русского языка.

Расследование дела длилось почти девять месяцев. За это время парню ни разу не разрешили встретиться с родителями. Сами родители и учительница на разговоры с прессой не соглашались. Посредниками выступали родители одноклассников Доната. От них и стало известно, что парень своей вины не признаёт, от сотрудничества со следствием отказывается. Раненая учительница, которой, согласно следствию, было нанесено 17 ударов ножом, продолжает работать в той же гимназии.

Адвокаты парня комментариев также не дают, ссылаясь на тайну следствия и «очень сложное дело». И действительно, дело, раскрытое чуть ли не по горячим следам, вызывает много вопросов. Из информации, которая попадала в прессу, следуют три версии произошедшего.

1. Версия следствия

Несовершеннолетний Донат около 8 часов утра заходит в класс русского языка и литературы, закрывает за собой дверь и с особой жестокостью наносить учительнице 15 ударов ножом и два удара тупым предметом в область жизненно важных органов.

«В связи с активным сопротивлением потерпевшей, её сообщением родственникам о совершённом преступлении и своевременным оказанием ей квалифицированной медицинской помощи, нападающий не смог довести свой замысел до конца», ― сообщает Следственный комитет.

Парень задержан в тот же день. Психолого-психологическая экспертиза показывает, что в момент совершения преступления подозреваемый осознавал свои действия. Мотивом преступления, как следует из расследования, является месть парня за якобы необъективную оценку его знаний. Нож, с которым ученик якобы совершил нападение, находят буквально через несколько дней во дворе школы. Позже сообщается, что на рюкзаке парня найдена кровь учительницы. Все 9 месяцев парень находится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

2. Версия учительницы

22 мая около 8.30 утра женщина звонит своей дочери и сообщает, что на неё напал ученик. Дочь связывается с социальным педагогом, в класс прибегают директор школы и учителя. Скорая приезжает за считанные минуты. Учительнице делают операцию, после чего она три дня находится в реанимации. Позже в своём единственном интервью для «Народной воли» она скажет, что не держит зла ​​на нападающего.

3. Версия одноклассников Доната и их родителей:

В 8:12 Донат заходит в школу (его привозит мать).

8:15. Разговаривает с учительницей французского языка, она спрашивает, почему он приехал так рано, ведь первый урок отменён.

8:17. Встречает своего одноклассника. В это же время в кабинет русского языка заходит учительница географии. Всё в порядке.

8:24. Учительница русского языка Валентина Владимировна звонит дочери и говорит, что на неё совершено нападение.

В 8:31 парень вместе с другом идёт прогуляться на улицу.

8:51. приходит в гардероб и готовится к уроку физкультуры. В это время ему звонит отец и говорит, что Донат совершил нападение на учительницу. Парень переспрашивает отца, правильно ли он понял его.

«В тот день он заходил к Валентине Владимировне исправить литературу, рассказать стихи (мы проходили М.Ю.Лермонтова), ― написал в письме Еврорадио один из одноклассников Доната. ― Учительница сказала зайти позже. Он рассказывал мне об этом, когда мы встретились перед вторым уроком, физкультурой, в раздевалке. Следует заметить, что Данат вёл себя так же, как и всегда: он был спокойным, весёлым. Вся одежда на нём была сухая и чистая. Я спросил, что произошло в школе. Данат сказал, что что-то произошло с Валентиной Владимировной. Ну, по крайней мере, он так у какого-то кабинета услышал, когда со стадиона с одноклассником возвращался, только вот точно ничего и не понял. Когда мы разговаривали, Донату позвонил отец и сказал, что он на кого-то напал. После слов отца он сильно удивился, был в шоке от услышанного, мягко говоря. Он отошёл поговорить по телефону в коридор, и больше я его не видел...»

По словам одноклассников Доната, их родителей, первой учительницы парня и его тренера, парень имеет положительные характеристики. Учительницу гимназисты и родители называют профессионалом с непростым характером.

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