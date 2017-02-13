Как Лукашенко подмигнул независимым региональным СМИ. 10 лет спустя

Новость, конечно, хорошая. Если бы журналисты и правозащитники так хорошо не знали историю вопроса. Зацепило!

На встрече теа-а-тет с главой государства главред «Народной воли» выступил в роли адвоката СМИ.

«В пятницу я встретился с главой БАЖ Андреем Бастунцом, взял распечатку о том, в каком состоянии находятся наши региональные негосударственные СМИ. Я сказал, что это смехота, Европа склоняет нас при каждой возможности за отсутствие свободы слова. У нас всего восемь негосударственных региональных газет, что изменится от того, если «Борисовские новости» получат возможность распространения через киоски?

Там наберется каких-то десять киосков. Ну, пусть тираж поднимется на 2-3 тысячи. Что, земля задрожит у кого-то под ногами от этого?! Боятся конкуренции «районки». Так пусть и конкурируют!

Если «районная газета» одержит верх над независимой, то редактор последней задумается. Уже давным-давно наступило время вывести «районки» из-под покровительства местных райисполкомовских князьков. Если что-то не так, то есть же суд.

Лукашенко попросил передать коллегам, что вопрос с негосударственными региональными СМИ будет решен на сто процентов», — рассказал Иосиф Середич«Нашай Нiве» после разговора с Александром Лукашенко.

А теперь возьмем обзор-хронику, к примеру, правозащитного центра «Вясна» за 2005 год. Цитируем.

«Наиболее чувствительным ударом по независимой прессе стал запрет на распространение через подписку и сеть «Белсоюзпечать». В подписной каталог за 2006 год не было включено около 20 негосударственных газет, как центральных, так и региональных: «Наша Нiва», «Народная воля», «Салiдарнасць», «Згода», «Рэгiянальная газета» (Молодечно), «Газета Слонiмская», «Вольнае Глыбокае», «Брэсцкiкурьер», «Борисовские новости», «Биржа информации» (Гродно), «Витебский курьер», «Ляхавiцкi час», «Нясвiжскi час», «Местная газета» (Сморгонь) и другие. Принимая решение исключить из подписного каталога на 2006 год большинство независимых газет, «Белпочта» пошла на открытое нарушение Закона «О почтовой связи»…

Подобная информация о нарушениях прав в области свободы слова звучала из уст независимых журналистов и правозащитников из года в год на всех уровнях – как в Беларуси, так и за ее пределами. Только газеты из вышеперечисленного списка по понятным причинам стремительно редели: многие из них были вынуждены безвозвратно закрыться.

«З 2006 года — самая лепшая навіна для «Газеты Слонiмскай»... Калі спраўдзіцца, канечне...», — сегодня пишет у себя в Facebook один из авторов этого регионального издания, которому много лет власти не позволяют распространяться через подписные каталоги «Белпочты» и киоски «Белсоюзпечати».

Так что от таких хороших новостей на душе скребут кошки. Дождались. Шел 2017-й год.