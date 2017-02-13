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Экономика
13.02.2017
Павел Рос
Чем вызвана непривычная дешевизна доллара в обменниках

И сколько должен стоить доллар, чтобы белорусы получили «по пятьсот». Финансовый эксперт в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» назвал точную цифру.

Понедельник на валютных торгах доллар пробил психологическую отметку – и подешевел до 1,88 рубля. На таком уровне белорусская валюта не оказывалась уже более двух лет. Что происходит?

– Сегодня в России доллар побил очередной рекорд и опустился ниже 58 российских рублей, – объясняет ситуацию старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. – Это минимальная отметка с июля 2015 года, полуторагодовой минимум. А когда доллар падает к российскому рублю, это автоматически приводит к тому, что на белорусском валютном рынке доллар падает, а белорусский рубль растет.

Кроме того, по словам эксперта, непривычная дешевизна доллара в обменниках вызвана рядом других причин.

– Присутствует некоторое укрепление белорусского рубля – об этом можно судить по тому, что стоимость валютной корзины сейчас ниже, чем в начале года. Но не намного: примерно на 1,25%, – подчеркивает собеседник.

Опасен ли «дешевый» доллар для белорусской экономики?

Для нашей экономики происходящее угрозы не представляет, потому что кроме нефтепродуктов и калийных удобрений, основная масса белорусского экспорта идет на российский рынок. На динамику внешней торговли больше влияет курс российского рубля, – говорит эксперт.

Как снижение доллара повлияет на зарплаты?

Финансовый аналитик шутит, что по его подсчетам, для достижения озвученных чиновниками средних зарплат «по пятьсот», достаточно дождаться снижения доллара примерно до 1,48 белорусского рубля: 

– Скажем так: чтобы доллар снизился до этого уровня, нужно чтобы произошел сильный и устойчивый рост цен на нефть. То есть, если теоретически нефть вырастет до 100 долларов за баррель (сейчас в районе 56 – прим. С), то доллар может упасть еще больше, а зарплата приблизится к 500 долларам. Конечно, это из разряда фантастики и шутки, – замечает Вадим Иосуб.

 
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