Администратор автомойки присвоил деньги клиентов, чтобы помириться с женой

Семейная драма толкнула мужчину на преступление.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратился директор одной из столичных автомоек, который рассказал, что во время его отсутствия из кассы были похищены деньги.

Проведя следствие, оперативники установили, что денежные средства присвоил 42-летний администратор автомойки. Воспользовавшись отсутствием директора, администратор решил взять из кассы 320 рублей – чтобы потратить их на свою супругу.

Как выяснилось, ранее жена мужчины «постоянно обвиняла его в отсутствии внимания и угрожала разводом».

– Мужчина был задержан. В отношении него за присвоение денежных средств возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РБ, проводится расследование, – сообщила официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.