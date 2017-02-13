Пьяная вылазка с телегой закончилась смертью мужчины в Островецком районе

Как сообщила Госавтоинспекция Гродненской области, трагедия произошла впоследствии застолья в одном из местных сел.

По словам свидетелей произошедшего, трое сельчан решили отправиться за водкой в соседнюю деревню. Для этого они использовали телегу, к которой прицепили мотоблок.

– По дороге левое колесо малогабаритного трактора отвалилось, и один из собутыльников вызвался найти коня. Пошел за ним, и возле деревни Михалишки лег на проезжую часть, – сообщает ГАИ.

По версии милиции, там на мужчину наехал автомобиль «Ауди», в результате чего он погиб.

Также отмечается, что до своего 29-летия погибший не дожил шесть дней, а по факту его гибели возбуждено уголовное дело.