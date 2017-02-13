Лукашенко все-таки встретился с Середичем тет-а-тет

Главный редактор «Народной воли» попросил о диалоге тет-а-тет на недавнем «Большом разговоре с президентом».

Александр Лукашенко выразил готовность обсудить во время встречи все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера, а также рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора, сообщает БЕЛТА.

Иосиф Середич поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться:

– Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам.

Сярэдзіч: «Я ж не прасіў грантаў у Лукашэнкі»

Главный редактор одной из старейших независимых изданий Беларуси попросил официального лидера о личной встрече во время недавней пресс-конференции, длившийся более семи часов. Середич оказался одним из независимых журналистов, которому дали там слово.