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Общество
13.02.2017
Евгений Федоров
«Пожалуй, единственное умное решение властей за многие годы»

В Минске встретили первых безвизовых туристов. Байнет одновременно обрадовался и огорчился.

Накануне в Национальном аэропорту чиновники торжественно встретили первых туристов, прибывших в рамках вступившего в силу безвизового режима. Правом бесплатно посетить Беларусь уже воспользовались туристы из Финляндии, Китая и Италии.

Знаменательное событие активно комментируют белорусские интернет-пользователи – в частности, на дискуссионной площадке talks.by всего за сутки белорусы оставили более шести сотен комментариев на тему безвиза.

Некоторые пользователи относятся к идее безвизового въезда для иностранцев критически:

«Зачем сюда ездить? Разве что как в музей посмотреть на страну, застрявшую в прошлом столетии…»

«Чиновники! Говорите, жест доброй воли? Признайтесь, что денег нет, срочно нужны туристы... А то построенные объекты белорусы не спешат посещать, да и стоящие долгострои надо давно добивать».

«Надо дней 7-10 давать на посещение, тогда и туристов будет больше».

«Безвиз принимался при условии что прилетевшие сюда – поедут транзитом в Россию, а это очень большой человекопоток. Но Россия лавочку прикрыла, вот теперь и начнутся потери от отмены виз…»

Однако большинство комментаторов все же приветствуют прогрессивное решение властей:

«Вот и первые туристы, вполне цивильные, привезли нам немного валюты, и никаких мигрантов».

«Как кинозвезд встречали, только без красной дорожки! Домой вернутся и расскажут, что в Беларуси с цветами и камерами встречают, может и потянется народ».

«Интересно было бы почитать, что они при выезде скажут. Что понравилось в Беларуси? Над чем надо поработать. Эти туристы сделают фото, поделятся ими в соцсетях…»

«Для граждан ЕС визы отменили, по логике теперь должны для граждан ЕАЭС визы ввести».

«Сейчас валюта попрет, и за газ рассчитаемся».

«Безвиз – это, наверное, единственное умное решение наших властей за многие годы!»

 
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