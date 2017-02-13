«Пожалуй, единственное умное решение властей за многие годы»

В Минске встретили первых безвизовых туристов. Байнет одновременно обрадовался и огорчился.
Накануне в Национальном аэропорту чиновники торжественно встретили первых туристов, прибывших в рамках вступившего в силу безвизового режима. Правом бесплатно посетить Беларусь уже воспользовались туристы из Финляндии, Китая и Италии.
Знаменательное событие активно комментируют белорусские интернет-пользователи – в частности, на дискуссионной площадке talks.by всего за сутки белорусы оставили более шести сотен комментариев на тему безвиза.
Некоторые пользователи относятся к идее безвизового въезда для иностранцев критически:
«Зачем сюда ездить? Разве что как в музей посмотреть на страну, застрявшую в прошлом столетии…»
«Чиновники! Говорите, жест доброй воли? Признайтесь, что денег нет, срочно нужны туристы... А то построенные объекты белорусы не спешат посещать, да и стоящие долгострои надо давно добивать».
«Надо дней 7-10 давать на посещение, тогда и туристов будет больше».
«Безвиз принимался при условии что прилетевшие сюда – поедут транзитом в Россию, а это очень большой человекопоток. Но Россия лавочку прикрыла, вот теперь и начнутся потери от отмены виз…»
Однако большинство комментаторов все же приветствуют прогрессивное решение властей:
«Вот и первые туристы, вполне цивильные, привезли нам немного валюты, и никаких мигрантов».
«Как кинозвезд встречали, только без красной дорожки! Домой вернутся и расскажут, что в Беларуси с цветами и камерами встречают, может и потянется народ».
«Интересно было бы почитать, что они при выезде скажут. Что понравилось в Беларуси? Над чем надо поработать. Эти туристы сделают фото, поделятся ими в соцсетях…»
«Для граждан ЕС визы отменили, по логике теперь должны для граждан ЕАЭС визы ввести».
«Сейчас валюта попрет, и за газ рассчитаемся».
«Безвиз – это, наверное, единственное умное решение наших властей за многие годы!»