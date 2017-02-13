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Скандалы
13.02.2017
Екатерина Борисевич, TUT.BY
Фотофакт: родители обвиняемого гимназиста и пострадавшая учительница пришли в суд

В понедельник Минский городской суд начал рассмотрение громкого уголовного дела. 15-летнего гимназиста Д. обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Подростку грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Родители гимназиста на суде впервые увидели сына после случившегося.

С момента нападения, 23 мая 2016 года, ни руководство гимназии № 74, ни родители обвиняемого ни разу не дали комментарий по поводу произошедшего.

О том, что произошло в школе в тот день, известно со слов 57-летней пострадавшей учительницы. Утром в класс зашел 15-летний Д., молча закрыл за собой дверь и напал на преподавателя с ножом. По версии следствия, он нанес 17 ножевых ударов. Учительницу увезли в реанимацию, ученика 9 класса — в СИЗО № 1 на Володарского.

Учительницу в суде поддерживает дочь. Фото: TUT.BY

Фото Ирины Араховской, Наша Ніва

— Сразу после ЧП было сделано заявление, что на территории гимназии был обнаружен нож. Нож действительно нашли, но экспертиза показала: к данному происшествию он не имеет никакого отношения. До сих пор неизвестно, чем ранили учительницу, — рассказал TUT.BY источник, который знаком с материалами уголовного дела.

Суд проходит в закрытом режиме. На заседание пострадавшая пришла вместе с дочкой. От любых комментариев учительница русского языка и литературы Валентина Г. отказалась. Ее интересы защищает адвокат Дакутько, которая участвовала в громком «Деле 17-ти» и сейчас участвует в процессе Ошмянской таможни.

В коридоре перед залом суда учительница и родители обвиняемого 15-летнего Д. стоят в разных углах, стараются друг на друга не смотреть и не разговаривать.

Ученика гимназии № 74 будет защищать несколько адвокатов. Одна из них — Людмила Палочкина, она была адвокатом директора «Беллегпропроекта» Семена Иокши, которого осудили за взятку в 500 тысяч долларов, а потом оправдали. Кроме того, Палочкина была защитником бывшего военного судьи Юрия Тузова, осужденного за взятку. Судья — Валентина Зенькевич.

Несовершеннолетний гимназист дал показания только в первый день своего задержания. Потом он отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину в произошедшем.

На суде родители подростка впервые увидят сына после случившегося 23 мая.

— Следователь не разрешил ни одно свидание, — рассказывали TUT.BY родители одноклассников Д.

Пострадавшая учительница вернулась работать в гимназию № 74, в тот же кабинет, где на нее напали с ножом.

Ученика 9 класса обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 «Покушение на убийство». По законодательству, подростку грозит до 12 лет лишения свободы. С учетом того, что мальчик несовершеннолетний, суд будет проходить в закрытом режиме.

 
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