Аркадий Бабченко: «Дарвин послан нам обезьянами и умер за грехи наши!»

Военный репортер Аркадий Бабченко у себя в Facebook – ко дню рождения английского естествоиспытателя Чарльза Дарвина.

«12 февраля атеисты всего мира отмечают светлый праздник Рождества Дарвинова. Во всех городах мира начались атеистеческие ходы. Люди идут под чудотворными книгами Пресвятого Ричарда Докинза, мироточащими портретами Джорджа Карлина и скрин-шотами фильма «Догма». Любое, даже самое дорогое вино, над которым сегодня прочитают строчку из «Происхождения видов», превращается в воду.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал указ о передаче Академии Наук Исаакиевского собора, Храма Христа спасителя, Троице-Сергиевой Лавры, Даниловского монастыря, а также Люберецкой плодово-овощной базы. Профессора и академики освобождаются от уплаты налогов на торговлю табаком и водкой. Люди окунаются в прорубь, бросают туда своих детей, отправляются на коленях в паломничество к Кунсткамере, а истинно чтущие даже излечиваются от рака химиотерапией и прозревают от катаракты в институте Федорова.

Он послан нам обезьянами и умер за грехи наши! Тех, кто в этом сомневается, Великий Президиум академии наук сжигает на кострах, распинает на клистирной трубке, забивает камнями и кидает на съедение собакам Павлова. Особо отличившихся номинируют на премию Дарвина.

В Государственную думу внесен законопроект об оскорблении чувств младших научных сотрудников. ОМОН совершает налеты на церкви и разгоняет мешающих проходу граждан верующих. В школах введены уроки биологии, на которые приходят учителя и рассказывают детям о естественном отборе. Над всей пренаучной Русью стоит благостный звон микроскопов. Глава Президиума РАН самолично провел всенощное стояние академиков в институте им. Сеченова. Присутствовали Президент, Премьер и все телекамеры. Слезы счастья текут у интернов, сдавших сегодня сессию.

С пресветлым рождеством Чарльзовым! Воистину отбор! Дарвинь!».