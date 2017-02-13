Лукашенко смотрел теннис с замужней гимнасткой

За четвертьфинальным матчем Кубка Федерации (неофициальный чемпионат мира по теннису среди женских сборных) между командами Беларуси и Голландии Александр Лукашенко наблюдал в обществе Ксении Санкович.

Экс-гимнастка и ранее была многократно замечена в обществе сильных мира сего. Однако в сентябре 2016-го стало известно, что Ксения Санкович вышла замуж за москвича Илью Попова, занимающего должность с мудрёным названием: заведующий сектором по участию в юношеских олимпийских мероприятиях главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России.

В декабре Санкович родила дочь. Но это не помешало ей пару месяцев спустя оказаться на трибунах в обществе главы государства.

Кто такая Ксения Санкович (фотодосье)